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Biga muhtarları,ve İskenderoğlu'nun misafiri oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı muhtarlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun misafiri oldular.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı muhtarlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun misafiri oldular.


Köylerin sorunlarını ileten muhtarlar müjdeli haberlerle görüşmeden ayrıldı. Muhtarların taleplerini not alan AK Parti kurmayları ilgili kurum müdürlerine işlerin hızlandırılması yönünde zaman kaybetmeden talimat verdi AK Partili Turan, son dönemde köylere yapılan hizmete dikkat çekerek, “2020 yılında Çanakkale'mizin tüm köylerinin imkanlar dahilinde alt ve üst yapı çalışmalarını, taş döşemelerini ve asfalt çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

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