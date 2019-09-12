Biga MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

Toplantıya; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü ve akademik personel katıldı.

Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü, yaptığı sunumda Meslek Yüksekokulu'nun geçmiş yıllardaki gelişimi ve mevcut durumu hakkında bilgiler verdi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise konuşmasında; mevcut uygulanan projelere ilaveten diğer programlarında proje sayılarının artırılmasının önemine değinerek bu yıl uygulanmaya başlanacak olan, 3+1 İşyeri Mesleki Eğitim İşbirliği Uygulaması projesinin ÇOMÜ'nün diğer Meslek Yüksekokulları içinde örnek bir model teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Biga Meslek Yüksekokulu'nun önümüzdeki eğitim öğretim yılında Ramazan Aydın Yerleşkesindeki binalarına taşınması ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ'nün araştırma üniversitesi olabilmesi için; bilimsel yayın ve proje sayılarının artırılmasının yanında, öğretim görevlilerinin mutlaka doktora eğitimlerini tamamlamalarının gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, soru ve temenniler ile son buldu.