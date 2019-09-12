Biga MYO ile sektör temsilcileri arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Güzel bir gaye için bir araya geldik. Ülkemizin nüfusu oldukça fazladır. İşsizlik sorunu var. Genç bir nüfusa sahibiz. Ülkemiz girişimci sorunlarını önemli ölçüde en aza indirmeye çalışıyor. Mezun olan öğrencilerin devlet kadrosunda iş bulma beklentisi var. Özel sektörün ve girişimciliğin canlandırılması gerekir. İstihdam amaçlı hareket edilirse, sosyal amaçlarda ülke ekonomisi istenen yere gelemez. Dünyada yarış yapmak istiyorsak, girişimcilik ruhu ve ileri teknolojileri geliştirmek gerekir. Üniversite mezunlarına ihtiyaç olduğu gibi, vasıflı ara insan gücüne de ihtiyaç var. Piyasalarda uygulamalı olarak yapılan araştırmalarda, işverenler istedikleri iş gücünü bulamazken, milyonlarca insan da iş bulamamaktan şikâyet ediyor. Hayata geçirilecek olan bu proje, Biga'ya ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. Proje öğrencilere birikim kazandıracak. Piyasayı ve işi bilmeden mezun olmanın bir anlamı yok. Sektörün de işine yaramaz. Emek sarf ederek proje bugüne kadar geldi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.