Biga MYO öğrencisi bilimsel kongreye katıldı

Uluslararası Veteriner Hekimliği öğrencileri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında 21.'si düzenlenen Bilimsel Araştırma Kongresine, Biga Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Aslı Parlak, hocası Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülin Eser ile birlikte katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülin Eser, " 500 katılımcı, 15 ülke, 18 şehir, 60 sözlü sunum, 80 poster, 4 çağrılı tebliğ,1 panelin olduğu kongrede dumanlama yönteminin gıdaların muhafazasında kullanımı konulu sözlü bildirisini sunan öğrencimiz Aslı Parlak, Biga Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programını başarı ile temsil etti" diye konuştu.