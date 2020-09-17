Biga MYO'da günlük süt üretimi başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda günlük (pastörize) süt üretimi başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Biga Meslek Yüksekokulu (MYO) Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi üretim zincirine yeni bir ürün daha eklendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üretimden sorumlu Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, “ÇOMÜ Süt markasıyla 1 litrelik ambalajlar halinde üretimi yapılacak olan tam yağlı pastörize (günlük) sütlerimiz, Biga'mız için önemli bir gün olan 18 Eylül tarihinden itibaren satış ofislerimizde halkımızın tüketimine sunulacaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketiminin önemli bir yeri vardır. Sütten en verimli yararlanma şekli de sütün pastörize içme sütü olarak tüketilmesidir. Üretimimizin gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a, yönetimi ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.