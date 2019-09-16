Biga MYO'dan firmalarla iş birliği protokolü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Biga Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı Çeksan Demir, Golteks Petrol, Meydere Gıda ve RDM Mühendislik Makine firmalarının yanı sıra Cenal, Doğtaş, İçdaş ve Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında 'İş Yeri Mesleki Uygulamaları Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasında Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül'ün sunumunda gerçekleştirilen imza töreni Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü, Biga Belediye Başkanı Vekili Sıtkı Keçeci, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çakır, Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Çeksan Demir Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Fersan, Biga Organize Sanayi Bölge Müdürü Gültekin Çolak, Golteks Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaplan, Meydere Gıda Fabrika Müdürü Bülent Öktem, RDM Mühendislik Makine Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Demir, Cenal İşletme Müdürü İhsan Acar, Doğtaş İşletme Direktörü Ümit Demirhan, İçdaş Yetkilisi Çağrı Ünzal, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soykan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü yaptığı açıklamada, “Uygulanacak olan projenin temel hedefi Meslek Yüksekokulu'muzda 3+1 sistemine geçiş sağlanmasına yönelik alt yapının oluşturulmasıdır. Projenin imza aşamasına gelinmesine kadarki tüm aşamalarda göstermiş oldukları katkılardan dolayı Biga Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm sektörel kuruluşlara duyarlılıklarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Fersan ise sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş meslek elemanları ihtiyacının karşılanması hususunda bu projenin önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. İmzalanacak protokol ile aynı zamanda sektörlerin ar-ge çalışmaları, araştırma merkezleri gibi konularda meslek yüksekokulunun öğretim elemanları ile de ortak çalışmaların yapılabileceğini belirtti.