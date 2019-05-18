Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Orman İşletme Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.

Biga Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar programına Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Orman İşletme Şefleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Okunan dualar eşliğinde iftar açıldı. İftar programında konuşan Biga Orman İşletme Müdürü Tunç, Ramazan ayında personeliyle iftarda bir araya geldiklerini belirterek, bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bunun güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.