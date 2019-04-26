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Biga Ortaokulu'dan kardeş okula yardım kampanyası

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ortaokulu kütüphane açılışı yaparak kardeş okula yardım kampanyası düzenledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ortaokulu kütüphane açılışı yaparak kardeş okula yardım kampanyası düzenledi.


Biga Ortaokulu kütüphane açılışı yaparak kardeş okula yardım kampanyası düzenledi.


Kütüphane açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği katıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Rıza Kazan,987 öğrencisi ve 61 öğretmeni bulunan okula açmış oldukları kütüphanenin büyük kaynak teşkil edeceğini söyledi. Kazan, " Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla ve İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve dekorasyon bölümünün işçiliği ile okulumuza bir kütüphane kazandırdık. Bu kapsamda okulumuza kütüphane kazandırılmasında emeği geçen Biga ortaokulu ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Bingöl Solhan 28 Ağustos ilk ve ortaokulunu kardeş Okul olarak seçmiştik. Kardeş okulumuza okul aile birliği yönetim kurulumuzun desteği, velilerimizin ve öğretmenlerimizin bağışlarıyla 35 koli yardım malzemesi hazırladık .Bu ihtiyaç malzemeleri 6- 15 yaş kız erkek grubuna oyuncak, kırtasiye, ayakkabı, kıyafetten oluşmaktadır. Toplamış olduğumuz yardım malzemeleri 26 Nisan 2019 Cuma günü yola çıkacak ve en yakın zamanda kardeş okulumuza ulaştırılacaktır" diye konuştu.

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