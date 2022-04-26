Biga ramazanın bereketini hep birlikte yaşadı

Biga Belediyesi'nin Belediye meydanında düzenlediği toplu iftar yemeği ve ramazan eğlencesi binlerce Bigalıyı bir araya getirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ramazan ayında şehrin farklı mahallelerinde vatandaşların evine iftara misafir olup mahalle iftarlarına katılırken, Biga Belediyesi'nin dev organizasyonuyla ise Belediye meydanında toplu iftar yemeği, musiki dinletisi ve eğlence programı düzenlendi.

İftar ve ramazan eğlencesi programında musiki dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu iftar yemeği verildi. Binlerce vatandaşın katılımıyla yoğun ilgiyle gerçekleşen programda Çarşı Camii İmamı Mümin Yenal, Köşklübağ Yeni Camii İmamı Osman Gürlen ve Tevfik Başarı Camii İmamı Davut Yasan tarafından Kur'an okunurken, İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından iftar duası yaptırıldı. Çok özel görüntülerin ortaya çıktığı programda eller semaya kaldırılıp binlerce kişi aynı anda dua etti, oruçlarını açtı. Vatandaşların birlik ve beraberlik içinde huzur ve keyif dolu bir Ramazan akşamı yaşadığı gecede çocuklar için düzenlenen eğlenceyle Hacivat ve Karagöz, Sihirbaz, Orta oyunu, Jonklör etkinlikleri olup çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden, yemek dağıtım noktalarında vatandaşa yemek ikram eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı konuşmada, “Kıymetli misafirlerimiz Biga Belediyemizin düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, hayrımızı hasenatımızı yüce katında kabul etsin inşallah. Allah'tan hepimizi sağlık ve sıhhat içinde Bayram sabahına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Meydan bize iki yıldan bu yana bir araya gelememenin ne demek olduğunu gayet güzel anlatıyor. Belediye meydanımızda ilk defa bu akşam iftar programı düzenlemiş oluyoruz. Özlemimizin ne boyutta olduğunu hepimiz gördük. Tüm dünyanın ve İslam aleminin Kovid-19 pandemisinden tamamen kurtularak mutlu ve sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyorum. Her bir hemşehrime katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Vatandaşlar ise pandemi sonrasında kurulan büyük iftar sofrasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.