Biga sahilleri modern görünüme kavuşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçe sahilleri düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çanakkale sahillerinin şehrin siluetine uygun hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Turan, “Bu çerçevede balıkçı barınaklarımızın onarımını yaparak modern bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.

Onarımı yapılan Biga Kemerköy Balıkçı Barınağı ve Biga Aksaz Balıkçı Barınağı çalışmaları hakkında bilgi veren AK Partili Turan, “Geçtiğimiz yıl, Kemerköy Balıkçı Barınağımızın ana mendireğinin önemli bölümü onarılmış, 2 adet fener kulesi imal edilmiş, yaklaşık 25 metre ilave rıhtım imalatı tamamlanmıştı. Ayrıca elektrik ve mekanik altyapı, aydınlatma işleri yapılmıştı. Bu sene, ana mendireğin kalan kısmı, tali mendirek, çekek yeri ve geri saha betonları tamamlanarak barınağın büyük oranda altyapı hizmetleri tamamlanmış ve korunmuş alanı ile uzun yıllar güvenle hizmet verecek bir konuma gelecektir. İşin en kısa zamanda tamamlanması planlanmaktadır. Aksaz Balıkçı Barınağı'mız ise, uzun yıllardır yatırım programında yer alan, ana mendirek dolgusu ile ömrünü tamamlamış iskele ile hizmet vermeye devam eden barınak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM tarafından ihalesi yapıldı. Önümüzdeki 2 yıllık yatırım sürecinde, ana ve tali mendirekleri elden geçirilecek olan barınakta, 40 metrelik iskele yenilenerek ve 165 metre rıhtımı imal edilerek bölge balıkçılarımızın hizmetine sunulacak. 3 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılan işin 2021 yılı başından itibaren inşaat çalışmalarının başlaması planlanmakta. Her iki projemizin toplam yatırım bedeli yaklaşık 8 milyon liradır. Emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte şehrimizin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğiz. Biga Kemerköy Balıkçı Barınağı ve Biga Aksaz Balıkçı Barınağı çalışmalarıyla birlikte Karabiga Limanı da tüm ayrıntılarıyla ele alınacak” diye konuştu.