Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı seçimi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına, Huseyin Sert seçildi.

6. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Divan Başkanlığını Ahmet Karadal, yardımcılığını Fahri Tekin, katip üyeliğini ise Şaban Korkmaz yaptı. Genel Sekreter Hülya Tatlı'nın faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2019-2020 tahmini bütçesi ele alındı. Daha sonra derneğe katkı veren kişilere plaket verildi. Kapalı zarf usulü yapılan seçime iki aday katıldı. Seçimlerde 140 oy kullanıldı. 138 oy geçerli sayılırken iki oy geçersiz sayıldı. Ali Rıza Aksakal 43 oy alırken Hüseyin Sert 95 oy alarak başkan seçildi.

Sert, “2009 yılında odamızın kapanması ile kurulan derneğimizde 2013-2014-2015-2016 2017-2018 döneminde kurucu başkanımız Ahmet Karadal ve İdris Kahraman başkanımın yönetiminde Üç dönem yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem yönetim kurulu 2. başkan olarak görev yaptım. Başkanlarımıza derneğimize vermiş olduğu emeğe ve katkısına teşekkür ederim. Görev yaptığımız bu süreçte başkanlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak, deneyim kazandım. Herkese eşit mesafede yaklaşmanın önem ve hassasiyetini anladım.Esnaflarımızın yaşadığı sorunları birlik ve berberlik içinde aşılmasının mümkün olduğunu,birlik ve berberlikle aşılamayacak engelin olmadığını gördüm. Bu görev bilinci ile ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım yeni dönem için görev almaya hazırız” dedi.

Sert'in yönetim kurulu ise Erhan Can,Erdoğan Tekin,Ayhan Taşkıran ve İsmail Çayır isimlerinden oluştu.

Genel Kurula Belediye Başkanı İsmail Işık, AK Parti Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis üyeleri ve pazarcı esnafı katıldı.