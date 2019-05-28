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Biga Şoförler ve Otomobilciler Odasından iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi’nde iftar yemeği programı düzenledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği programı düzenledi.


Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği programı düzenledi. İftar yemeğine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram katıldı. Tanur, iftarda yaşlılarla görüşerek sohbet etti.

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