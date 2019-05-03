Biga Ticaret Borsası Anaokulu'nda Anneler ve Süt Günü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret Borsası Anaokulu'nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Anneler ve Süt Günü şenliği yapıldı.

Okul bahçesinde gerçekleşen şenliğe Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Karabiga Belediye Başkan yardımcısı Kahraman Soydan, Borsa Meclis Başkanı Fahrettin Deniz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Okul Müdürü Nihal Aydın, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Borsa Meclis Başkanı Fahrettin Deniz ise, “ Geçek sevgi ve merhameti görmek isteyenler annelerine bakmalıdırlar. Onlar her şeyin en güzeline layıktırlar. Bu arada Biga Ticaret Borsası olarak Süt tüketimini teşvik etmek amaçlı geleneksel olarak her yıl Mayıs ayı içinde Dünya Süt Günü etkinliği düzenlemekteyiz. Bu nedenle bugün minik çocuklarımıza süt ikram edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere süt dağıtıldı. Program öğrencilerin yaptıkları el işi içeren serginin gezilmesiyle son buldu.