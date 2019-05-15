İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biga TSO'dan huzurevinde iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi’nde iftar yemeği verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği verildi.


Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği verildi.


İftara Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Bacak, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr.Gör. Ertuğrul Bilgücü, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Akif Zaloğlu, SGK Biga Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar Sargın, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Vaizi Mesut Çetin, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Melih Akyıl, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve borsa yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.