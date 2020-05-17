Biga yangın sezonuna hazır

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yangın sezonu başladı. Bölgenin birinci derecede yangına hassas bir bölge olduğunu belirten Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, geçen yıl 94 yangın ihbarını değerlendirdiklerini söyledi.

Biga'da geçen sezon çıkan yangınlarda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin üstün gayretleri sonucu sadece 4 hektarlık alanın yandığını anımsatan Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Mayıs 15 itibarıyla yangın sezonuna hazır olduklarını ifade etti. Meteorolojik verilere bakıldığında bu sezonun normal sıcaklıkların üzerinde seyredeceğini ve bu koşullara hazırlıklı olduklarını belirten Tunç, “4 yangın ekibinde toplam 56 yangın işçisi, 12 orman muhafaza memuru ve 7 teknik eleman ile birlikte mevcut olan arazöz sayısını da 4'e çıkartarak, 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz. Dünya genelinde salgın halinde bulunan Covid-19 ile mücadelede nasıl alacağımız tedbirler bu virüsten daha güçlü ise, orman yangınları ve açık alan yangınları ile mücadelede de alınacak tedbirlerin çok etkin ve önleyici olduğunun bilincindeyiz. Hep birlikte bu tedbirler istisnasız uymamız gereklidir. Meteorolojik verilere bakıldığında bu yıl sıcaklıkların normal derecelerin üzerinde seyredeceği görülmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın orman yangınları ve açık alan yangınları hususunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek görsel, gerek yazılı medyadan uyarı dikkatle takip etmesini, yapılan uyarılara uymasını, uymayanları uyarmasını ve duman gördüğünde ücretsiz ALO 177 orman yangınları ihbar hattını aramasını bekliyoruz" dedi.