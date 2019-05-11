Biga Zabıtası'ndan fırınlara Ramazan denetimi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamül üretim yerlerinde Ramazan pidesi gramajı ve hijyen denetiminde bulundu.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamül üretim yerlerinde Ramazan pidesi gramajı ve hijyen denetiminde bulunarak işyerlerinin ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapması hedeflenirken, yeni yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında belirli aralıklarla yapılacak denetimler hakkında: “İlçemizdeki fırın ve unlu mamül üretim yerlerinde Ramazan pidesi gramajı ve hijyen incelemesi gerçekleştirdik. Zabıta olarak amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmasıdır. Yaptığımız incelemelerde hiçbir esnafımızda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek. Vatandaşlarımızdan bu konularda olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ise 153 numaralı telefonları aramalarını talep ediyoruz” bilgisi verildi.