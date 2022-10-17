Biga zabıtasından ulaşım araçlarına ve kantinlere denetim

Biga Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk sağlamaları için şehir içinde yolcu, öğrenci ve işçi taşımacılığı yapan şehir içi minibüslere, ticari taksilere, işçi ve öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde; araçlarda belediyenin belirlediği şartları taşımayanlar, eksik evrakı bulunanlar, sigara içenler, yırtık, kirli döşeme ile faaliyette bulunanlar, araç temizliğini yapmayanlar, müşteriye kaba davrananlar, kılık kıyafeti bozuk olanlar, gereksiz klakson çalan ve tehlikeli araç kullananlar, çalıştığı hattı belirten hat yazısı ile yan ve ön yazıları olmayanlar, fazla yolcu alanlar, orijinallerinin dışında aksesuar takanlar, ücret tarifesini ve ilgili şikayet mercilerinin telefon numaralarını belirten levhayı asmayanlar hakkında uyarı işlemi yapıldı.

Zabıta ekipleri ayrıca, ilçe merkezindeki okulların kantinlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimlerinde bulundu. Ekipler, gıda ürünlerinin son tüketim tarihini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, işletmelerin çalıştırma ruhsatlarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.