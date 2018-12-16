Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ziraat Odası delege seçimi sandık başına gitti.

Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Demir yaptığı açıklamada, Şubat ayında yapılması planlanan meclis ve yönetim kurulu seçimleri öncesinde Ziraat Odasında delege seçimleri bugün yapılacağını söyledi. Demir, "Seçimler köy ve mahalle muhtarlıklarda sabah 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 122 mahalle ve köy muhtarlıklarında yapılacak olan seçimlerde 122 delege seçimi yapılacak. 9 bin 600 üyesi bulunan Ziraat Odasında üyeler 32 kişilik delegeyi belirlemek için sandık başına gitti" diye konuştu.