Biga Ziraat Odası yeni Başkanı Ergün olduÜ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Ziraat Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni Başkan Güray Ergün seçildi.

25. Olağan Genel Kurul Toplantısında, divan başkanlığını Şahin Yaşar, yardımcılığını Recep Ayaz, katip üyeliklerini ise İsmail Karakurt ve Selçuk Uyanık yaptı. 122 delegenin katıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Sekreter Arif Ödül´ün faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2019-2020 tahmini bütçesi ele alındı. Denetleme raporlarından sonra yapılan faaliyetler neticesinde gelir gider bilançosu oybirliği ile kabul edildi. Üç adayın katıldığı seçimlerde 122 oy kullanıldı. Biga Ziraat Odası Başkanlığına 121 geçerli oyun 58'ini alarak, seçilen Mustafa Güray Ergün yönetim kurulu ise Hüseyin Cesur, Fahri Tekin, Taner Kömürcü, Hüseyin Türköz, Mustafa Aydın, Selçuk Uyanık, Engin Uludağ, İzzet Korkut, Hüseyin Özkan, Mehmet Yavuz, Mümin Biricik, Murat Ceylan, Savaş Bozkurt, İlhan Şen, İsmail Yavaşcan, Ali Çetin, Murat Erden, Şahin Yaşar, İsmail Karakurt ve Hasan Özen ´den oluştu.

Biga Ziraat Odası Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Mustafa Güray Ergün, ‘Bizim tek çaremiz var. Üretmek zorundayız' dedi.

Köylünün sorunun aynı zamanda kentlinin de sorunu olduğunu ifade eden Başkan Güray Ergün, “Bizim tek çaremiz var. Üretmek zorundayız. Bizim üretim sorunumuz, yalnızca kırsalın sorunu değil. Bu kentin de sorunu. Kırsaldan kente göçü engelleyemezsek, kentimizin dengesini de bozmuş oluruz. Üretemezsek kentimizde ekonomik düzen daha fazla bozulur. Üretemedikçe kentlerimizde işsizlik sorunu artar. Üretemedikçe kentlerde nüfus sorunu artar. Üretemedikçe kentlerde pahalılık sorunu artar. Kırsalın sorunu, aslında hepimizin sorunu. Bu sorunun çözümünü neden Biga'dan başlatmayalım? Neden kentli ve köylü el ele, omuz omuza verip başarılı bir sistem ortaya koymayalım?” dedi.

Ergün, “Elleri nasırlı çiftçi kardeşim, Sen de çok iyi biliyorsun ki; çiftçiye para vererek bir sonuca ulaşamayız. Çiftçiye para kazandırmak zorundayız. Mutlu çiftçi, kazandığını cebine koyabilen çiftçidir. Bu yüzden tarımla kalkınmayı önceliklerimiz arasında tutmak zorundayız. Tarımla kalkınamazsak sanayileşemeyiz. Sanayileşmezsek yüksek teknoloji ürünlere yatırım yapamayız. Gelişmemizin tek çaresi tarımsal kalkınmadır. Biz çocuklarımızı daha iyi okullarda okutmak istiyorsak, daha iyi yollarda seyahat etmek istiyorsak, daha iyi gıda tüketmesini istiyorsak, bunun için adil bir sistem oluşturmak zorundayız. Bu; Tire'de, Konya'da, Seferihisar'da başarılmışsa, biz neden başaramayalım. Biga'yı, Bigalı üreticiyi kimse küçümsemesin. Biga'dan Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı başlatabiliriz. Bunun için sadece enerjisi yüksek, deneyimli ve gelecekten umudu olan bir yönetime ihtiyaç var. Biz buna inanıyoruz. Çiftçimizle, üreticimizle başaracağız” şeklinde konuştu.