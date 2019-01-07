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Biga Ziraat Odasından teknik gezi

Biga Ziraat Odası Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ne gezi düzenledi.

Biga Ziraat Odası Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne gezi düzenledi.


Sürü yönetimi elemanı kursuna katılan kursiyerler Ziraat Odası tarafından Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne teknik gezi gerçekleştirdi. Yılın ilk teknik gezisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri Arif Ödül, “ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün organizasyonunda ve odamızın katkıları ile ‘Sürü Yönetimi Elemanı' kursuna katılan kursiyerlerimiz, Marmara Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ne bir teknik gezi düzenledi. 24 kursiyer ve 4 ilçe Müdürlüğü personelimizin katılımı ile gerçekleşen teknik gezi de kursiyerler ‘Sürü Yönetimi' konusunda başta bakım ve besleme olmak üzere bir çok konuda yerinde bilgi alma fırsatı yakaladı. Biz de kurum olarak kursiyer üyelerimize başarılar diliyor, katılımları için teşekkür ediyoruz” dedi.

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