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Biga'da 1 köy karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.


Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yeniçiftlik köyünde korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile köyün 10 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.

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