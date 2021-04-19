Biga'da 1 köy karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yeniçiftlik köyünde korona virüs vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile köyün 10 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.