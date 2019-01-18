Biga'da 14 bin öğrenci karne aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 14 bin 23 öğrenci karne aldı.

Biga´da Sakarya İlkokulunda karne dağıtımı törenle yapıldı. Karne dağıtım törenine, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sakarya İlkokul Müdürü Mustafa Şahin veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtım töreninde konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, “Çocuklarımızın vatanımıza milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmesini diliyorum. Onun dışında zaten çocuklarımızın her biri birbirinden zeki, birbirinden yetenekli. Eminim ki onlar sizlerin de desteği, gayreti ve yardımıyla çok güzel yerlere gelecektir. İnşallah hayata hazır bir şekilde okullarımızdan mezun olurlar. Ben şimdiden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız da sağ olsunlar burada büyük emek harcıyorlar. Sınıf öğretmenliği zor ve meşakkatli bir görevdir. Fakat bir o kadar da keyifli bir meslektir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de bir ömür boyu başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Can daha sonra Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.