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Biga´da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanındaki törende Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hatice Nur Tilkan, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erhan Büyük, Biga Can Hastanesi ve Devlet Hastanesi çalışanları, Atatürk Anıtına çelenk koydu.


İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hatice Nur Tilkan, 14 Mart´ın modern tıbbın doğum yılı olarak kabul edilmesiyle sağlıkçıların ve tıpçıların bayramı olarak kutlandığını söyledi. Tilkan, "Hekimlik fedakarlıkla icra edilen, mayasında özveri, sabır ve tahammül olan en kutsal meslektir. Bu nedenle tarihin her döneminde önemini ve toplum içindeki saygınlığını muhafaza etmiştir. Ülkemizde tıp mesleğini ve geleneklerini yaşatan, yaşamı boyunca öğrenmeyi ilke edinerek ,ülkesine ve insanlığa hizmet amacını taşıyan tıp biliminin ilerlemesi için çalışan doktorlar ve sağlık personelimiz insanların daha sağlıklı daha mutlu bir yaşam sürmesi için özveriyle çalışarak toplumumuzun inandığı her zaman değer ve destek verdiği gönül borcu duyarak saydığı kişiler olmuşlardır" dedi.


Törenin ardından doktorlar, Biga Kaymakamı Mustafa Can´ı makamında ziyaret etti.

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