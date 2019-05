Biga'da 16. Çanakkale Kariyer Günleri etkinliği

Çanakkale Kariyer Günleri etkinliği düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe YTS ve Özel Biga Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Sedat Çakır konuşmacı olarak katıldı.

Makine Mühendisi Sedat Çakır, " Üniversiteden mezun olduğunuz zaman ticaret hayatı ile ilgili bilginiz olmuyor. Siz kendinizi geliştirmek zorundasınız. Araştırmak zorundasınız. Bilginin sınırı olmuyor. Amirlerinize, size verilen görevlere burun bükmemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Biat önemli. Bir insanın öncelikle kendisini sevmesi kendisine karşı saygı duyması gerekiyor. Yaptığı işi beğenecek, yaptığı işi önce kendisi sevecek ki karşı taraftan da takdir beklesin. Ben çalışanlarım da bunlara bakıyorum. Yanlışlar her zaman var. Bilmeden yapılan hatalar her zaman işveren tarafından absorbe edilebilir. İşvereniniz yeter ki en iyisini yaptığınızı düşünsün. İşinize giderken tertemiz giyip gidin bu davranışınız işinize sevgi ve saygı duyduğunuzu gösterir. İş hayatında ister çalışan olun ister işveren olun önünüzde bir iş varsa bunu bitirmek için söz verdiyseniz sözünüzü yerine getirin. En azından sözünüzü yerine getirmek için çabalayın. İşinize sağdık olun. Kendinizi geliştirmek için kulüplere, derneklere yazılın. Sosyal olun, ideolojiniz olsun. Planınız olsun. Kendinizi geliştirerek saygı göstererek, bilgilenerek yaşantınıza devam edin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çakır'a topluluk başkanı tarafından plaket takdim edildi. Çakır, öğrenciler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.