Biga'da 16 damızlık koç dağıtıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tarım Bakanlığı tarafından dağıtılan koçlar sahiplerini buldu. 16 adet Merinos ırkı koç dağıtıldı.

Biga Hayvan Pazarında yapılan dağıtıma Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, Biga İlçe Tarım Müdürü Vasfi Karaca, Çanakkale Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ayşe Gül Ulutaş, Biga İlçe Tarım Müdürlüğünden Görevli Veteriner Hekimler, Biga Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol ve yetiştiriciler katıldı. İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ yaptığı açıklamasında koyun ırkını ıslahı için her yıl bu tür Merinos ırkı koçların sürü sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Karadağ, “Bu gün Biga'da 16 adet koç dağıtıyoruz. Buradan Çan ilçesine geçerek orada da dağıtım yapacağız. Çanakkale ve ilçelerine toplam 82 adet koç dağıtımı yapılacak. Bu koçların her biri 2 bin 250 - 2 bin 500 TL arasında. Bunun yüzde 75'i Bakanlık tarafından karşılanıyor. Diğeri koç sahibiler tarafından ödeniyor” dedi.

Biga İlçe Tarım Müdürü Vasfi Karaca, “Müdürlüğümüze koç almak için yapılan müracaat sonunda yapılan puanlama sonrası hak sahipler belirleniyor. Biga'mızda 68 bin adet Koyun 22 bin adet keçi olmak üzere toplam 90 bin adet küçük baş hayvanımız mevcut. Bu küçük Baş hayvanlarımızın küpelenmesi ve aşıları aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından koçlar yeni sahiplerine dağıtıldı.