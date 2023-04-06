Biga'da 17 işçinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde özel bir fabrikaya işçi götüren otobüsün devrildiği ve 17 işçinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü girişinde meydana geldi. Özel bir fabrikaya işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs fabrika girişinde devrildi. Kaza sonucu otobüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüsün devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı

Otobüs kazası ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, özel bir fabrikaya işçi getiren otobüs fabrika girişinde devrilerek metrelerce sürüklendi. Otobüsün devrildiği ve sürüklendiği sırada fabrika girişinde yol kenarında yürüyen diğer işçilerin de kaçarak uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.