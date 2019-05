Biga'da 19 Mayıs coşkusu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından İlyas Bayram Stadyumu'ndaki gösteri ve kutlamalara geçildi. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başta olmak üzere daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Biga Kaymakamı Mustafa Can törende yaptığı konuşmasında, " Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı, milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe adım atılan 19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyetin ilanının ardından çağını aşan bir vizyon ile kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin gerçekleşmesidir. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydı ile küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır. İstiklal mücadelemizin en anlamlı günlerinden biri olan bugünün istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır " dedi.

Öğrenciler arasında şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kültürel ve sportif yarışmalarda ilk üç derece giren öğrencilere kupa, armağan ve madalyaları verildi. Törenler okçuluk gösterileri, koşular ve folklor gösterilerinin ardından öğrencilerin sunduğu dev Türk Bayrağı gösterisi ile tören son buldu.