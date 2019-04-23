Biga'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Törenler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk konulması , Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulunda devam eden törene Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Okul Müdürü Recep Topal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını ve milli egemenliğe kavuşmanın 99. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 TBMM'nin açıldığı ilk gündür. Kişisel egemenlik ve yönetimden milli egemenlik ve demokratik yönetime geçiştir. Egemenlik, yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik, yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır. Milli egemenlik, milletin kendi kendini idare etmesi, kendisini temsil edecek vekilleri seçmesi anlamına gelir. Bu meclis millet egemenliğinin bir ürünüdür. Gücünü milletten almıştır. Türk tarihinde Türk adını taşıyan ilk meclistir. TBMM'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Türkiye'yi yöneten ilk hükümet 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin kurmuş olduğu meclis hükümetidir. TBMM'nin açılışı ile 23 Nisan 1920'de başlayan büyük değişim Türk milli Birliği'nin sağlanması Misak-i Milli ile sınırları çizilen vatanımızın işgalinden kurtarılması 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile sonuçlanmıştır. Milli egemenliğe kavuşmamız uluslararası ilişkilerde ülkemizin itibarını arttırmıştır. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten beş yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bugünü Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. 23 Nisan Bayramı 1979 yılından itibaren dünya çocuklarını da içine alacak şekilde uluslararası boyut kazanmıştır. Milli Egemenlik bilincinin yaşatılması yolunda bizlere düşen çocuklarımızın tarihini ve kültürünü bilen, Atasını sayan, bilim ve teknolojiyi kullanan, çağı doğru okuyan, muasır medeniyetin üstüne çıkmayı hedeflemiş nesiller olarak yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için el ele işbirliği içerisinde gönül birliği ile çalışmalıyız” dedi.

Törende çocuklar, şiirler okudu, gösteri sundu. İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kültürel ve sosyal etkinlik ile sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.