Biga'da 3 köy ve 5 mahalle karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy ve 5 mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında; Güleç, Kemer ve Kozçeşme köyleri ile ilçenin Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde saptanan Korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.