Biga'da 4006 bilim fuarı açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin projelerini sergilendiği ‘4006 Bilim Fuarı' açıldı.

TUBİTAK 4006 bilim fuarı açılışına, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Dt. Nazım Hikmet Keskiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. TUBİTAK desteğiyle bilim fuarının bu sene 6'ncısının düzenlendiğini belirten Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu Müdürü Nail Can, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile üreticiliğin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu üretkenliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda 20 araştırma, 1 tasarım, 4 inceleme olmak üzere toplam 25 projede 80 öğrencimiz görev almıştır" dedi. Açılış konuşmalarının ardından fuarda katılımcılar projeleri incelediler.