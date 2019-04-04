Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Fen Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Açılışa, Kaymakam Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İÇDAŞ Halkla İlişkiler Müdürü Şerif Mutlu, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, Okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Faruk Girgin, burada yaptığı konuşmada, Proje Koordinatörü Erol Bekçi başkanlığında 16 danışman öğretmen rehberliğinde 56 öğrencinin 20 bilimsel projeye imza attığını söyledi. Girgin, " Öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yapabilecekleri, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladık. TÜBİTAK Bilim Fuarları bir yarışma etkinliği değildir. Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır" diye konuştu.

İki gün açık kalacak fuar protokol üyeleri tarafından gezildi.