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Biga'da 80'ler müzikal komedi oyunu sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro kulübünün birlikte organize ettiği Müzik Öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki ´80´ler polisiye komedi oyunu´ Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro kulübünün birlikte organize ettiği Müzik Öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki ´80´ler polisiye komedi oyunu´ Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.


Okul Müdürü Ahmet Dere, 110 kişilik öğrenci grubunun 11 değişik müzik aleti kullanarak 4 aylık bir çalışma neticesinde seslendirdiği müzikal oyunun amacının gençlerin sahne tecrübesi edinerek özgüven kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Dere,"80´li yılları hem kıyafetleri ile hem müziği ile o dönemi sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü " diye konuştu.

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