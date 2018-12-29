Biga'da 80'ler müzikal komedi oyunu sahnelendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro kulübünün birlikte organize ettiği Müzik Öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki ´80´ler polisiye komedi oyunu´ Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Okul Müdürü Ahmet Dere, 110 kişilik öğrenci grubunun 11 değişik müzik aleti kullanarak 4 aylık bir çalışma neticesinde seslendirdiği müzikal oyunun amacının gençlerin sahne tecrübesi edinerek özgüven kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Dere,"80´li yılları hem kıyafetleri ile hem müziği ile o dönemi sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü " diye konuştu.