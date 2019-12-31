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Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığının planlamasıyla Biga’da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının planlamasıyla Biga'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.


Bir alışveriş merkezinde yapılan fidan dağıtım etkinliğine Bigalılar yoğun ilgi gösterdi. Proje hakkında bilgi veren Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, "Projedeki amacımız, yeni yılda vatandaşların ağaçları kesmemesini sağlamak ve fidan dikimine teşvik etmektir. Bu manada bu projeyi hayata geçirdik. Fidanları vatandaşlarımız alsın diksin diye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yılbaşında da herkese fidan dikmesini tavsiye ediyoruz. Yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Fidan dikim mevsimindeyiz. Vatandaşlarımıza bol bol fidan dikmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


"Ağaç Kesme, Fidan Dik" etkinliğine Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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