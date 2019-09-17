Biga'da ahilik haftası kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ahilik haftası kutlandı.

Ahilik haftası kutlamaları için Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur yaptığı konuşmada, ilçede 3 bin 200 küçük esnaf ve sanatkarla bin 600 tüccarın hizmet ettiğini vurgulayarak, "Ahilik haftasının maksadı, ahilik kültürünü halkımıza anlatmak, esnaf ve sanatkarın yaşadığı sıkıntıları yetkililere anlatabilmektir. Ahiliğin temelinde kardeşlik, barış, huzur ve ahlak vardır. Ahiliğin kendi içinde kuralları vardır. Ahi; alnı açık olmalı, eli açık, cömert, yardımsever olmalı, sofrası, kapısı açık olmalı, dilini, yalandan gıybetten, iftiradan bağlamalı, gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı, belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir" diye konuştu.

Törende ayrıca yılın kalfası, çırağı ve mezun öğrencileri ile geleceğin ahilerine ve yılın ahilerine plaketleri takdim edildi. Folklor gösterilerinin ardından Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Ticari İşlemler atölyesi açıldı.