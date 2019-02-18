Biga'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finalistleri ödüllendirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan İlkokullar ve Ortaokullar Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, "Turnuva ilkokullarda 1. ve 2.sınıflar kategorisinde Qbitiz, 3. ve 4.sınıflar kategorisinde mangala, Ortaokullarda 5. ve 6.sınıflar kategorisinde abalone, 7. ve 8.sınıflarda reversi olmak üzere 4 kategoride gerçekleşti. İlçemiz her ilkokul ve ortaokullarından 2 öğrencinin katıldığı ilçe müsabakasında dereceye giren ilk 3 öğrencimiz il finallerine katılmaya hak kazandı" diye konuştu.

Kaymakam Mustafa Can ise öğrencileri tebrik ederek hediye çeklerini takdim etti.