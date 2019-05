Biga'da Alim Mustafa Münip Efendi anıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi, ilçenin manevi isimlerinden Alim Mustafa Münip Efendi için anma programı düzenleyerek, iftar yemeği verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Biga Belediyesi tarafından Çiçeklidede olarak bilinen Alim Mustafa Münip Efendi için Mevlid-i Şerif okutularak, ardından iftar yemeği verildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve vatandaşlar, Alim Mustafa Münip Efendi'nin kabri başında dua etti. Başkan Erdoğan daha sonra, iftar sofralarını gezerek vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti.

Alim Mustafa Münip Efendi'nin her yıl geleneksel olarak anıldığını belirten Başkan Erdoğan, “Biga'nın yerli halkından olan ve yine halkımız tarafından Çiçekli Dede olarak anılan Alim Mustafa Münip Efendi'nin vefat edişinin üzerinden tam 171 yıl geçti. Bu geçen yüz yıllara rağmen Biga'mızla özdeşleşen Mustafa Münip Efendi unutulmayarak her yıl anıldı. Üzerinde yaşadığımız şehre manevi hizmetleri olan, talebe yetiştiren ve birçok yazılı eseri kazandıran Biga'mızın büyük zatını her yıl geleneksel olarak, rahmetle anıyoruz. Allah dualarımızı, hayrımızı ve iftarımızı kabul etsin. Gönül soframıza misafir olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar” dedi.

Anma programına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.