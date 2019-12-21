Biga'da al??veri? ve e?lence t?m h?z?yla s?r?yor

Biga Belediyesi'nin Biga Ticaret ve Sanayi Odas?, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odas?, Biga Ticaret Borsas?, Biga ?of?rler ve Otomobilciler Odas?, Biga Lokantac?lar ve K?fteciler Odas?, Biga Ziraat Odas? ve Biga Kahveciler Odas? ile birlikte d?zenledi?i Biga ?ndirimli Al??veri? G?nleri ikinci g?n?nde b?y?k bir co?kuyla devam ediyor. 19 Aral?k Per?embe g?n? ba?layan Biga ?ndirimli Al??veri? G?nleri'yle vatanda?lar indirim dolu d?kkanlara, yar??ma ve g?sterilerden olu?an etkinliklere ak?n etti. T?pl? sobalar?n kuruldu?u Biga'n?n s?cac?k cadde ve sokaklar?nda kurulan, pamuk helva, kestane ve sahlep gibi tezgahlar ise nostalji ya?att?.

Troya bandosu ve Maskotlu Animasyon ekibi t?m g?n Biga sokaklar?na renk katarken, ?an Caddesi, Kapal? ?ar??, Hasan ?zden Sokak ve Cengiz Topel Caddesi'nde d?zenlenen Yapars?n Bigal? Yar??mas?'na Biga halk? b?y?k ilgi g?sterdi. Vatanda?lara Bereket Helvas? da??t?l?rken, ?ocuklara y?nelik g?steriler, ?ocuk yar??malar? ve karnaval sirki etkinlikleri d?zenlendi. Aileleriyle etkinliklere kat?lan ?ocuklar g?steriler ve yar??malarla e?lendi. Biga ?ndirimli Al??veri? G?nleri'ne ?zel Kapal? ?ar?? ?n?ne kurulan kalpli yolda ise Bigal?lar bol bol hat?ra foto?raf? ?ektirdi, ?z?ekim yapt?.

20 Aral?k Cuma ak?am? ise K?pr? Sokak'ta ger?ekle?en Bigal? Karde?ler konseriyle m?zik ziyafeti ya?and?. Ard?ndan ?nl? ?ark?c? Asl? G?ng?r sahne ald?. Asl? G?ng?r, seslendirdi?i unutulmaz par?alarla co?ku dolu anlar ya?at?rken, konser alan?n? dolduran binlerce ki?i Asl? G?ng?r'?n seslendirdi?i ?ark?lara e?lik etti.

Etkinlikler 22 Aral?k tarihine kadar devam edecek

Konserin devam?nda Asl? G?ng?r'e te?ekk?r ederek plaket takdim eden ve k?sa bir konu?ma yapan Biga Belediye Ba?kan? B?lent Erdo?an, ??ok k?ymetli hem?ehrilerim, han?mefendiler beyefendiler e?leniyor muyuz?? diye sordu. Konserin co?kusunu ya?amaya gelen binlerce ki?i ise hep bir a??zdan ?evet' dedi. Ba?kan Erdo?an, ?Bug?n ?ndirimli Al??veri? G?nleri'mizin ikinci g?n?ndeyiz ve bu ak?am ?ok g?zel bir sahne performans?yla k?ymetli sanat??m?z Asl? G?ng?r bizlerle. Ben hepiniz ad?na kendisine g?n?llerin ?ehri Biga'ya ho?geldiniz diyorum, sizlere de iyi e?lenceler, iyi ak?amlar diliyorum? diye konu?tu.

Konserlerin ard?ndan Biga halk? yeniden cadde ve sokaklara d?nerek indirimli al??veri? keyfine devam etti. Biga ?ndirimli Al??veri? G?nleri al??veri? ve e?lence keyfiyle 22 Aral?k tarihine kadar devam edecek. Bigal?lar? sokak etkinlikleri, yar??malar, s?rpriz hediyeler ve 21 Aral?k Cumartesi ak?am? saat 21:00'de d?zenlenecek ?lyas Yal??nta?'?n konseri bekliyor.