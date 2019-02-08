Biga'da ‘Altın Günü Yerine Kütüphane Günü' projesi

Çanakkale'nin Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu “Altın Günü Yerine Kütüphane Günü” Projesi kapsamında kütüphaneye gelerek 4.kez kitap değişimi yaptı.

Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu'nun 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçirdiği “Altın Günü Yerine Kütüphane Günü” projesi kapsamında Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Selda Çelik, Gülenyüz Sınıfı öğrencileri, öğrenci anneleri beraberinde 4.kez Biga Kütüphanesine gelerek bu ayki kitaplarını aldı.

Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu velisi anneler, okul öğretmenlerinden Selda Çelik'in koordinatörlüğünü yaptığı projeyle okul müdürü Muradiye Yazan'ın da katılımıyla her ay çocuklarıyla kütüphanede kitap günü yapan veliler bu ay dördüncüsünü yaptılar. Proje Koordinatörü Çelik, yaptığı açıklamada, proje kapsamında, her ayın ilk haftası veliler ve öğrencilerle kütüphaneye geldiklerini söyledi. Birlikte sosyal aktivite olarak altın günü yerine kitap günü yaptıklarını dile getiren Çelik, " Gülenyüz Sınıfı öğrencileri ve öğrenci anneleri 4.kez Biga Kütüphanesine gelerek bu ayki kitaplarını aldılar. Kütüphaneden üç kitap alan öğrenciler, ay boyunca okuyup diğer ay geldiklerinde yeni kitaplar ile değiştiriyor" diye konuştu.

Ardından öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret ederek resim çektirdiler.