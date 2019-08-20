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Biga'da ayçiçeği alımı başladı

Çanakkale Biga´da sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, ilk ürünü Göktepe Mahallesi'nden Mehmet Pek´ten 3 bin 221 kilogram alarak yaptıklarını söyledi.


Üründe yüzde 40,2 oranda yağ belirlendiğini dile getiren Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik" dedi.


Kooperatif Müdürü Emre Yeşilgölden ise ilçe merkezi, belde ve köylerde ayçiçeği ekim alanlarında yağış nedeniyle düşüş gözlendiğini belirterek üreticilere bol kazançlar dileğinde bulundu. 25 yıllık üretici Mehmet Pek, "Nisan ayında erken ektiğim ayçiçeğinde verim düşük oldu. 50 dönümlük tarlamın yarısını biçtim. Yağış ve erken ekmenin zararını gördüm" ifadelerini kullandı.

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