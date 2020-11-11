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Biga'da bin 500 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Biga´da bin 500 adet fidan dikildi.


Törene; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Karabiga Söğütlüyalı mevkiinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Biga Kaymakamı Mustafa Can, “Geçtiğimiz temmuz ayında yanan 3 hektarlık orman sahamızı ağaçlandırma kapsamına aldık. Bu kapsamda da Bakanlığımızın belirlediği bugün fidan yarın nefes sloganı ile bin 500 adet fidanı öğrencilerimizle beraber toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes olması için ne kadar çok orman alanımızı ağaçlandırırsak geleceğimize bırakacağımız en iyi miras bu olacaktır. Geçen yıl yaklaşık 400 hektarlık sahamızı Biga ilçemizde ağaçlandırma kapsamında fidanla buluşturduk. Bu yılda hedefimiz 450 hektardı. Bununda büyük bir kısmını tamamladık. Bu yılın sonunda özellikle kasım aralık aylarında da Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacaktır” dedi.

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