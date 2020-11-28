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Biga'da bir motosikletin çaptığı yaya yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.


Kaza, Biga'nın Çiçeklidede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen yaya H. Aktaş'a (59) plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanarak yere düşen H.Aktaş çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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