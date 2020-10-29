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Biga'da bir okula 'okulum temiz' belgesi verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Tevfik Emin Başarır İlkokulu’na ’Okulum temiz’ belgesi verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Tevfik Emin Başarır İlkokulu'na 'Okulum temiz' belgesi verildi.


Biga'da eğitim faaliyetlerine devam eden Tevfik Emin Başarır İlkokulu'na ‘Okulum temiz' belgesi aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme ve İşbirliği Protokolü ' kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulumuzun ekip ruhuyla çok yoğun çalışması sonucunda Okulum temiz belgesini aldık. MEB ve TSE hijyen şartlarını taşıyan bir okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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