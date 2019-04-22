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Biga'da bisiklet yarışı yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri bisiklet yarışlarına 120 sporcu katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri bisiklet yarışlarına 120 sporcu katıldı.


Biga'nın Akkayrak köyünden başlayarak Kırkgeçit'te sona eren yarışlara Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç 'ta katıldı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Can, “19 Mayıs 1919 yüzüncü yıldönümünde milli mücadelenin yıl dönümü olması münasebetiyle Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile yıl boyunca bir takım etkinlikler yapılacak. Bizlerde ilçemizde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Biga Gelişim Derneği ile beraber bisiklet yarışı organize ettik. 7.ve 8. sınıflar, 9 ve 10.'cu sınıflar, yetişkinler olmak üzere 120 sporcu katıldı. Buradaki maksat yeni yetişen genç yeteneklerimizin aldıkları derece ile inşallah bizlerinde desteği ile en iyi yerlere gelebilmesi. Sporcu olarak yetişmelerine imkan sağlamaktır.10 kilometre bisiklet sürdük. Yorulduk ancak değdi diye düşünüyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Yıldız erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kızlar, büyük erkekler ve kızlar olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmada birincilere bin lira, ikincilere 500 lira ve üçüncülere 300 lira para ödülü verildi.

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