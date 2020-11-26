Biga'da çay ocakları kapatıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çay ocaklarının kapatılmasına, Karabiga belgesinde ise pazarların kurulmamasına karar verildi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri kararlaştırdı. İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle: "İlçe merkezinde bulunan çay ocaklarının vatandaşların toplanma alanı haline geldiği, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği alanlar oluşturduğu görülmektedir. Salgın yönetimini olumsuz etkileyecek ve bulaşma riskini arttıracak söz konusu durumun önüne geçmek amacıyla 27/11/2020 Cuma saat 00:00 dan itibaren İlçemiz merkezinde bulunan çay ocaklarının yeni bir karar alınıncaya kadar kapatılmasına, Karabiga beldesinde son günlerde görülen vaka artışının önüne geçmek ve bulaşma riskini engellemek amacıyla 27/11/2020 Cuma gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar Karabiga Beldesi Halk Pazarı'nın kurulmamasına, Hamdibey Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulan pazarın 27/11/2020 Cuma gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kurulmamasına, Çarşamba günleri Biga Belediyesi Pazar yerinde kurulan ilçe pazarının ise pazar yerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere iki ayrı günde kurulmasına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek bu uygulamanın Biga Belediyesi tarafından anonslarla vatandaşlara duyurulmasına, gerekli tedbir ve düzenlemelerin Biga Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"