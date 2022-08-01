İhlas Haber Ajansı

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Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Çanakkale'nin Biga ilçesi Koruoba yakınlarında saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi. 13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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