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Biga'da ‘çocuk ihmal ve istismarı' konulu eğitim verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesi Biga Devlet Hastanesinde çocuk ihmal ve istismarı konulu eğitim verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Biga Devlet Hastanesinde çocuk ihmal ve istismarı konulu eğitim verildi.


Sağlık personelinin çocuklara yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığını artırmak amacıyla Biga Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline yönelik “çocuk ihmal ve istismarı” konulu eğitim verildi. Biga Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen seminere sağlık personeli katıldı. Çocuk Gelişimci Tuğba Kadiroğlu ve Sosyal Çalışmacı Tuğba Çetin tarafından gerçekleştirilen eğitimde, çocuk izlem merkezlerinin tanıtımı ve işleyişi, çocuk istismarı ile ilgili yasal mevzuat ve bildirim zorunluluğu, ihmal ve istismara uğrayan çocuk hastalarımıza yaklaşım, çocuk istismarı, ihmal ve çocuklara mahremiyet eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği gibi bilgiler paylaşıldı.

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