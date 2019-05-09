Biga'da çöp konteynerleri yıkanıp, dezenfekte edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay süren yerüstü çöp konteynerleri temizlik çalışmasını tamamladı.

Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 2 bin 300 adet yerüstü çöp konteynerlerini yıkayıp, dezenfekte etti. Yaklaşık bir ay süren temizlik çalışmaları kapsamında yerüstü çöp konteynerlerinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşmasının önüne geçildi.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaş ve çocuklara daha temiz bir ilçe sunabilmek için temizlik çalışmalarının periyodik olarak sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, tüm konteynerlerin özel araç ile dezenfekte edildiği, iç yıkamalarının gerçekleştiği böylece görüntü kirliliği, kötü koku ve mikrop oluşumunun önüne geçildiği belirtildi.

Öte yandan bahar temizliği kapsamında çarşı merkezimizin sokakları ve çocuk parklarında da temizlik ve yıkama çalışmaları yapıldı.

Biga Belediyesi temizlik ekipleri ilçe genelinde yürüttüğü yıkama-temizleme çalışmalarına devam ediyor.