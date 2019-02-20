Biga'da Cumhur İttifakı Bülent Erdoğan'da birleşti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerde MHP, AK Parti'yi destekleme kararı aldı.

Biga'da, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP, AK Parti'li Bülent Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.Erdoğan Cumhur İttifakının adayı olarak seçime girecek.

AK Parti Biga İlçe teşkilatında düzenlenen belediye başkan adayı ve Belediye meclis adayları tanıtımında AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin İlçe Yönetim Kurulu üyeler, MHP Biga İlçe Başkanı Saadettin Saat, İlçe Yönetim Kurulu üyeler, Cumhur ittifak Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, Gümüşçay Cumhur Belediye Başkan Adayı Adnan Pastırmacı, Karabiga Cumhur Belediye Başkan Adayı Ahmet Elbi, Biga Belediye meclis adayları ve bazı partililer hazır bulundu. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, “Türkiye'mizde biliyorsunuz 50 ilimiz Cumhur İttifakı ile seçime giriyor. Biga'mızda yaptığımız görüşmeler ve genel merkezlerimizin tasdikleri ile bu yerel seçime cumhur ittifakı ile seçime gireceğiz . Bundan dolayı mutlu olduğumu teşkilatım adına ifade ediyorum. Biga'yı yansıtan bir başkan istiyoruz. Bu ittifakı bildiğiniz gibi milletimiz kurdu. Biga'da da bunu milletimiz talep etti. Bizde milletimizin talebine uyarak ittifak yaptık. Bu ittifakla beraber Biga'da Gümşçay ve Karabiga beldelerinde de ortak liste ile seçme gireceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

MHP İlçe Başkanı Saadettin Saat ise, “Bilindiği gibi iki liderimizin talimatları ile ülke genelinde Cumhur İttifakı kuruldu. Bizde Biga'mızda AK Parti ile Cumhur İttifakını kurduk. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak mali yerel seçilerde AK Parti Belediye Başkan adayımız Bülent Erdoğan'ı Cumhur İttifakı ile Biga belediye başkanı yapacağız. İnşallah Biga'mıza hayırlı olsun” dedi.