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Biga'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İlyas Bayram Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İlyas Bayram Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü kutlandı.


Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Mustafa Can konuşmasında, "Çok ağır bedeller ödeyerek kazanılmış istiklal mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyeti korumak, ecdadın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere büyüterek devretmek hepimizin en öncelikli görevidir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birliğine barış ve kardeşlik iklimine terör örgütleri tarafından hain saldırılar yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki terör örgütleri başta olmak üzere karanlık emeller peşinde koşarak ülkemizi hedef alanlar, ilerleyişinden alıkoymak isteyenler, bunun çabası içerisinde olan dış mihraklar hiç bir zaman başarılı olamayacaklardır'' ifadelerini kullandı.


Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrencilerin folklor gösterisinin ardından ödül törenine geçildi. Okullar arası düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve bayrak yarışında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dört gün önce Anıtkabir'den yola çıkan kulüp sporcuları Biga Kaymakamı Mustafa Can'a Türk bayrağını teslim etti. Program, resmi geçitle sona erdi.

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