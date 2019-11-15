Biga'da diyabet için yürüyüş yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde diyabet hastalığı ile ilgili yürüyüş düzenlendi.

Biga Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Güneş Arıkan Yamaç, ilçe doktor ve hemşireleri, çok sayıda öğrenci katıldı. Şehir parkında sona eren yürüyüşte konuşan Yamaç, “Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre günümüzde 425 milyondan fazla diyabet hastası bulunmaktadır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı çocuk ve gençlerde bu hastalığın görülme sıklığını arttırmaktadır. Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu öncülüğünde her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılın teması ise diyabet ve aile olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sonunda, Özel Biga Can Hastanesi diyetisyenlerinin hazırladığı kurabiyeler ve Biga Belediyesinin ikram ettiği elmalar dağıtıldı.